Ağrılı kadınlar halk eğitim kursları ile meslek sahibi oluyor
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Ağrılı kadınlar halk eğitim kursları ile meslek sahibi oluyor

Ağrılı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Ağrılı kadınlar halk eğitim kursları ile meslek sahibi oluyor
21.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:17

Ağrılı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında bu yıl kurslarına bir süre ara veren Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, normalleşme süreci ile birlikte açtığı yeni kurslarla faaliyetlerine yeniden başladı. Günlük işlerinden arta kalan zamanlarını boş geçirmeyerek Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda ücretsiz açılan kurslara katılan Ağrılı kadınlar ise, sanat, spor, kültür ve eğitim alanında kendilerini geliştirme imkanı bularak meslek sahibi oluyor. Merkezin açtığı kurslara ilgi gösteren kadınlardan bazıları burada meslek edinip kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerini açıyor, bazıları da ilk defa okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam sanat Okulu Müdürü Kasım İhsan Polat yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki normalleşme süreci ile birlikte kurslarımıza kaldığımız yerden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ediyoruz. Şu an ana binamızda kadınlarımızın istihdamına yönelik üç tane kursumuz devam etmektedir. Kadınlarımız yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda kadınlarımıza farklı faaliyetlerle sosyal ve psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Ayrıca resim, müzik ve diğer sanat dallarını kapsayan kurslarımız da var. İnşallah süreç normalleşmeye devam ettikçe biz kurs ve kursiyer sayımızı arttırmaya devam edeceğiz. Bu kurslarla kadınlarımıza istihdam alanı sağlamaya devam edeceğiz. Eylül ayı sonu itibarı ile şartlar Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü koşullarda kurslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Pandemi sürecinde kursların tekrardan açılmasını sabırsızlıkla bekledim'

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kurslarına yaklaşık iki yıldır katılan ve naht sanatı öğrenen Songül Deniz, "Geçen yıl okullar başlamadan önce halk eğitim kursuna yazıldım. Benden önce gelen komşumun tavsiyesi ile başladım. İlk olarak geçici süre evdeki can sıkıntıma alternatif olsun diye başladım. Ama zamanla çok alıştım. Filografi ve naht sanatı öğreniyoruz. Burada bizim gibi onlarca kadın geliyor. Hepimiz çok alışmışız. Hem sosyal açıdan hem de mesleki eğitim açısından. Yaklaşık iki yıldır devam ediyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Burada hem sanat hem de meslek öğreniyoruz. Bu kurslardan sertifikasını alan kadınlar çoğu kendi iş yerlerini açıyor. Bende burada öğrenip yaptığım tabloları satıp aynı zamanda para kazanıyorum. Ama bu pandemi sürecinde kurslara ara verildi. Biz de gelemeyince evde epey bir eksikliğini yaşadık. Buradaki ortama oldukça alışmışız. Bu süreçte arkadaşlarımızla sürekli telefonda görüştük. Kursların yeniden açılmasını hepimiz sabırsızlıkla bekledik" şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirlerimizi alarak kursumuza devam ediyoruz"

Pandemi sürecinde bir süre ara verilen kurslara normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladıkları için mutlu olduklarını belirten Deniz, şunları söyledi:

"Normalleşme süreci ile birlikte kursumuz eğitmenlerimiz eşliğinde tekrardan açıldı. Arkadaşlarımızla yeniden sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldik. Çalışmalarımız ve eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada evliyim, çocuğum var. Çocuğum okula gittiği zaman daha rahat geliyorum. Eşim de bana destek veriyor. Her şey çok güzel gidiyor. Buraya öncelikli amacım terapi. Buradaki arkadaşlarımızda hem evde boş durmamak hem de meslek sahibi olmak amacıyla geliyorlar. Çoğu da meslek öğreniyor. Ben buradan bütün kadınlara bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söylemek istiyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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