Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

12.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:16

Ağrılı İş Adamı Volkan Barbaros, Ağrı'da ihtiyaç sahibi 50 aileye ve köy öğrencilerine yardımda bulundu.



Hazırladığı yardım kolilerini ve kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İş Adamı Barbaros yaptığı açıklamada, "Biz hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Hepimiz zamanında insanımızın şu an yaşadığı bütün zorlukları yaşadık. Hepsini çok yakından biliyoruz. Bu gün bir yerlere gelebilmişsek ve bir ekmek sahibi olabilmişsek kendi insanımız sayesindedir. O yüzdendir ki bu soğuk kış günlerinde anne ve babalarımızla birlikte kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Karınca kararınca onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü kardeşlerimizin de desteği ile bu kardeşlik elimizin en uç noktaya ulaşması için çabalayacağız. Buradan bütün Ağrılı iş adamı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hep birlikte memleketimize ve kardeşlerimize sahip çıkalım. Özellikle çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüyüşünde onlara desteklerimizi esirgemeyelim" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA