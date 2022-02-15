Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu Oldu

Ağrılı Genç halterci Batuhan Akbaş 89 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

3 günde tamamlanan Okul Sporları Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında 69ilden 559 sporcu mücadele etti.

Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 89 kilo kategorisinde 100 kg koparma 125 silkme toplam 225 kg ile Türkiye şampiyonu oldu.

Batuhan Akbaş'ın hem antrenörü aynı zamanda babası olan halter antrenörü Muhlis Akbaş yaptığı açıklamada: " Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Genç halterci Batuhan Akbaş ise; Şampiyon olduğum için çok mutluyum.İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

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