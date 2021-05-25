Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı

Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrılı tenisçiler Şırnak'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ağrılı tenisçiler Şırnak'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' 20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında 139 sporcunun katılımıyla Şırnak'ta gerçekleşti. Turnuvada Ağrı'yı temsil eden Habib Anak altın madalya, M.Semih Aslan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında Türkiye'nin birçok ilinden 101'i erkek 38'i kadın toplam 139 sporcu katılım sağladı. Ağrılı tenisçiler turnuvada göz kamaştırdı. Genç tenisçiler rakiplerini birer birer yenerek final müsabakasında karşı karşıya geldi.

Final Ağrılı Sporcular Arasında

Turnuvanın son gününde karşılaşan Ağrılı sporcular seyircilere keyifli anlar yaşattılar. Kıyasıya çekişmeye sahne olan final müsabakasında Habib Anak şampiyon olurken, Mehmet Semih Aslan ise ikinci oldu.

Ağrılı tenisçilerin kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takdim edildi. Bakan Kasapoğlu Ağrılı genç tenisçilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

İl Müdürü Çalgan Sporcuları Tebrik Etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Şırnak'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında başarılı olan sporcuları ve antrenörleri ile birlikte kabul ederek tebrik etti.

İl Müdürü Çalgan burada yapmış olduğu açıklamada, "Şırnak'ta, 139 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvasında, Ağrımızı temsil eden Habib Anak altın madalya, M.Semih Aslan ise gümüş madalyanın sahibi olarak göğsümüzü kabarttılar" dedi.

İl Müdürü Çalgan, ziyarette şampiyon tenisçilere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi. - AĞRI

Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı
Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrılı genç tenisçilerden büyük başarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:21:19. #1.14#

title