Ağrılı engellilerden başarılı pandemi ekibine çiçekli sürpriz
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Ağrılı engellilerden başarılı pandemi ekibine çiçekli sürpriz

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki engelliler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılara çiçek takdim etti.

Ağrılı engellilerden başarılı pandemi ekibine çiçekli sürpriz
10.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:58

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki engelliler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılara çiçek takdim etti.

Ağrı Engelliler Meclisi ve Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği üyesi engelliler, salgınla mücadelede fedakarca çalışma yürüten Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Pandemi Servisi çalışanlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek başkanı Oktay Topçi ile hastaneye gelen engelliler, hastane yönetimini arayarak sağlıkçıları hastane bahçesine davet etti. Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında giydikleri tulum, gözlük, eldiven ve maskeleriyle bahçeye gelen doktor, hemşire ve sağlıkçılar, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Engelliler, bugüne kadar Kovid-9'dan hiçbir hastanın hayatını kaybetmediği ilçedeki pandemi sürecini başarıyla yürüten ekibe çiçek verdi. Dernek başkanı Topçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçıların, engellilerin salgın sürecini en az etkiyle atlatması için özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecini başarıyla yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlıkçılara teşekkür eden Topçi, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçemizde salgın kaynaklı hiçbir ölüm vakasının olmaması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Ayrıca bu süreçte biz engellilerin sağlık sorunlarıyla da yakından ilgilendiler. Gerek hastane içinde gerekse hastane dışında olsun ne zaman aradıysak vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Başarılarından dolayı biz de hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek hem de çiçek takdim ederek motivasyonlarını daha da artırmak istedik."

Hastanenin pandemi ekibinin başında yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Ökke de zorlu Kovid-19 sürecinde kendilerine verilen çiçeklerle motivasyonlarının daha da arttığını söyledi. Ökke, bu çiçeklerin ekip olarak hayatlarında aldıkları en değerli armağan olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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