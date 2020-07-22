Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde yaşayan ve kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaş Tekin Polat, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik projesinden faydalanarak iş kurma hayalini gerçekleştirdi.

Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu
22.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:03

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde yaşayan ve kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaş Tekin Polat, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik projesinden faydalanarak iş kurma hayalini gerçekleştirdi.

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olan engelli vatandaş Tekin Polat, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü proje kapsamında aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayalini kurduğu iş yerini açtı.

Eleşkirt ilçesinde açılışı gerçekleştirilen İş yerinin açılışına katılan Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven yaptığı açıklamada: " Tekin Polat ; çocuğunun kas hastalığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'a gittiğinde tanıştığı çiftlik sahibinin Engelli Hibe Desteği kapsamında kendi işini kurduğunu öğrenince Ağrı'ya dönüşte İŞKUR İl Müdürlüğümüze gelerek " kendi işini kurmak istediğini belirtmiş" kurumumuza Engelli kaydını yaptırmış ve süreçle ilgili bütün detayları kurum personelimizden öğrenmiştir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanan Tekin Polat sürecin takipçisi olmuş Girişimcilik sertifikasını almış ardından Engelli Hibe Desteği Projesine istinaden hazırladığı ve hayalini kurduğu kuruyemişçi dükkanının projesini kurumumuza sunmuştur.Yapılan değerlendirmeler sonucunda engelli vatandaşımız Tekin Polat'ın projesi olumlu sonuçlanmıştır. Tekin Polat almış olduğu hibe desteğiyle kendi işinin patronu olmuştur" dedi.

İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan engelli vatandaş Tekin Polat ise: "Burası benim ekmek kapım diyerek girişe ekmek sandığı, yanı başına da ağzımızın tadı bozulmasın niyetiyle ilk misafirlerim için ikramlık çikolatalar bıraktım. Hayallerimin ilk günü hazırlığı bu şekildeydi ve bunu gerçekleştirme şansını elde etmiş oldum. Kendi halinde yerine, kendine özgü olmayı dustur edindim ve tüm engelleri aştığım bu mütevazı kuruyemiş dükkanını açtım. Anadolu insanının, Anadolu'nun cömertliğini sergilediği,umuduma umut katan "Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Projesi" kimsenin adını sanını bilmediği Eleşkirtli bir adama iş kapısı, AŞ kapısı oldu. Ağrı Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne hayallerimi gerçekleştirmemde yardımcı olduğu için sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Güncel
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarından görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarından görüştüm
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Engin Altay Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Serdar Ortaç Huysuz Virjin Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Selçuk İnan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:13:08. #1.14#
title