Ağrılı engelli Tekin Polat devlet desteğiyle kendi iş yerini kurdu Ağrı İşkur İl Müdürlüğü, "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje" kapsamında engelli vatandaşlardan Tekin Polat'ın kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdi.

Ağrı İşkur İl Müdürlüğü, "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje" kapsamında engelli vatandaşlardan Tekin Polat'ın kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdi.

İşkur İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde yaşayan Tekin Polat'ın Engelli Hibe Desteği için kuruma başvuruda bulunduğu belirtildi.

Proje kapsamında 37 bin 720 TL hibe desteği alan Tekin'in kurduğu kuruyemiş dükkanının açılışının İşkur İl Müdürü Gıyas Güven'in katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin Polat, şunları kaydetti:

"Burası benim ekmek kapım diyerek girişe ekmek sandığı, yanı başına da ağzımızın tadı bozulmasın niyetiyle ilk misafirlerim için ikramlık çikolatalar bıraktım.

Hayallerimin ilk günü hazırlığım bu şekildeydi ve bunu gerçekleştirme şansını elde etmiş oldum. Kendi halinde yerine, kendine özgü olmayı düstur edindim ve tüm engelleri aştığım. Bu mütevazı kuruyemiş dükkanını açtım. Anadolu insanının, Anadolu'nun cömertliğini sergilediği,umuduma umut katan kendi işini kurmak isteyenler için 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Projesi' kimsenin adını sanını bilmediği Eleşkirtli bir adama iş kapısı ve AŞ kapısı oldu."

Kaynak: AA