Ağrılı çobanlardan yuvadan düşen kartal yavrularına şefkat eli
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Ağrılı çobanlardan yuvadan düşen kartal yavrularına şefkat eli

Ağrı'nın Hamur ilçesinde çobanlık yapan 2 arkadaş, sarp kayalıklardan düşen iki kartal yavrusunu, güçlükle tırmanıp yuvalarına yerleştirdi.

Ağrılı çobanlardan yuvadan düşen kartal yavrularına şefkat eli
10.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:38

Ağrı'nın Hamur ilçesinde çobanlık yapan 2 arkadaş, sarp kayalıklardan düşen iki kartal yavrusunu, güçlükle tırmanıp yuvalarına yerleştirdi.

İlçeye 17 kilometre uzakta bulunan 2 bin rakımlı Uğurtaş köyündeki meralarda büyükbaş hayvanları otlatan Kerem Yağız ve arkadaşı, kuş sesi duymaları üzerine gittikleri dağlık alandaki sarp kayalıklar arasında iki kartal yavrusu gördü.

Anneleri dağlarda avlanırken yuvalarından çıkıp kayalıklardan düşen yavruları alan çobanlar, bir süre sevdikleri kartalları, güçlükle sarp kayalıklara tırmanarak yuvalarına yerleştirdi.

Kerem Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kartalları ilk gördüğünde yaralı olup uçamadıklarını düşündüğünü söyledi.

Kartallara önce korktuğu için yaklaşmadığını ifade eden Yağız, şöyle konuştu:

"Kartalları ilk gördüğümde bana zarar verirler diye korktum. Sonra yanlarına gidip yaralarının olup olmadığına baktım ve yaraları yoktu. Onları ilk gördüğümde çok şaşırdım. 27 yaşındayım ve hayatımda ilk defa kartal görüyorum. Bugüne kadar bizim buralarda kartal yavrusu gören olmamış. Burası engebeli ve zor bir bölgedir."

Alanda kartalın yanı sıra keklik yuvalarının bulunması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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