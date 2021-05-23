Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı
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Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı Ağrılı çiftçiler, Nisan ayından sonra Mayıs ayında da beklenen yağışlar gelmeyince ekili alanlarında kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı.

Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı

AĞRI - Ağrılı çiftçiler, Nisan ayından sonra Mayıs ayında da beklenen yağışlar gelmeyince ekili alanlarında kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı.

Ağrılı çiftçiler bu yıl yağışların olmaması nedeniyle ektikleri ürünün zarar görmemesi amacıyla, traktör üzerine kurdukları dinamolarla tarlaların dört bir yanını sulamaya çalışıyor. Yakınca köyünde yaşayan çiftçiler de kuraklık nedeniyle ekinlerinin zarar görmemesi ve üretim elde edilebilmesi için kendi imkanlarıyla açtıkları kuyularda biriken suları tarlaları için kullanıyor.

"Bu sene hava cimrileşmiş, yağmur yağmıyor"

Ağrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde bulunan tarlalarını sulayabilmek için kepçe yardımıyla kazdıkları kuyularda biriken suları kullanan Salih Doğan, ekinlerinin zarar görmemesi için gece ve gündüz fark etmeden tarlasının başına gelip sulama yaptığını söyleyerek, "Çiftçilik bize dededen, babadan kaldı. Bu sene hava cimrileşmiş, yağmur yağmıyor. Perişan olduk, su da yok. Burada bir dere var oradan su almak için kuyu kazdık suyu oradan takviye ediyoruz. Ne kadar su gelirse onu kullanıyoruz. Bazen gece geliyoruz biriken suyu kullanmak için. Yağmurlar yok, ekinler kurumuş. Geçen sene bu zamanlar 80 santimetre boyundaydılar. Şu anda 4 karış sadece. Biz bu kuyuyu açmak için kepçe getirip kazdık. Derinleştirdik su gölleşsin diye. Ama diğer taraftan suyu tutmuşlar. Onlar da haklı onların da tarlaları var, suluyorlar. Oradan aktığı zaman buraya geliyor. Akmadığı zaman 2 gün bekliyoruz. Ama yetkililer buraya bir gölet yaparsa bizim için şimdi 5 kişi yararlanıyorsa gölet yapıldıktan sonra 20 kişi yararlanabilir" ifadelerine yer verdi.

Kuraklık nedeniyle ekinlerin boyunun geçen senelere göre çok kısa kaldığını söyleyen çiftçi Çetin Alptekin ise, "Bu sene yağmur yok. Tarlaları bu şekilde sulamaya çalışıyoruz. Çeşmelerden gelen suyun önünü tuttuk. Bu sene yine kuraklık var. Geçen senelerde olduğu gibi değil. Bu sene bir şey yok. Kendi imkanlarımızla göl yaptık. Çeşmelerin suyu geliyor orada toplanıyor biz de kullanıyoruz" dedi.

Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı
Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı
Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı
Ağrılı çiftçiler kuraklık nedeniyle kendi imkanlarıyla sulama yapmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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