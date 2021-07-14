Ağrılı çiftçiler devlet desteğiyle aldıkları ekipmanlarla kaz üretmenin sevincini yaşıyor

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da, kaz üretiminin artırılması amacıyla devlet desteğiyle jeneratör, gelişim makinesi ve çıkım makinesi verilen 50 çiftçi, ürettikleri kazlarla hem aile bütçelerine hem kentin ekonomisine katkı sunacak.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Ağrı'da, kaz üretiminin artırılması amacıyla devlet desteğiyle jeneratör, gelişim makinesi ve çıkım makinesi verilen 50 çiftçi, ürettikleri kazlarla hem aile bütçelerine hem kentin ekonomisine katkı sunacak.

Valilik koordinesinde kaz yetiştiriciliğiyle uğraşan üreticilerin işletme şartlarının iyileştirilmesi, verimin arttırılması ve pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilebilmesi amacıyla yüzde 90'ı İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen "Ağrı İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bir süre önce jeneratör, gelişim makinesi ve çıkım makinesi dağıtılan çiftçiler, kaz üretimine başladı.

Vali Osman Varol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve beraberindekilerle kentteki kaz işletme tesislerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Üreticilere dağıtılan makinelerin yanı sıra civciv ve kazları da inceleyen Varol, AA muhabirine, tarım ve hayvancılıkta kentin potansiyelini ortaya çıkartmak için ciddi projeler ürettiklerini ve bunlardan birisinin de kaz yetiştiriciliği projesi olduğunu söyledi.

Ağrı'nın kaz yetiştiriciliği anlamında önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Her ne kadar ülkemizde komşu ilimiz Kars bu konuda bu işi ciddi anlamda ekonomik bir aktiviteye dönüştürmesine rağmen aynı coğrafya aynı iklim ve aynı insan yapısıyla aslında Ağrı'da da bu konuda ciddi bir gelenek var. Biz de bu konuda vatandaşlarımızın bilincini artırmak, yetiştiricilik yapmak isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla proje geliştirdik. Bu kapsamda yüzde 90'lık hibeyle il genelinde toplamda 50 vatandaşımıza elektrik ihtiyacı için jeneratör ve civciv üretmek için de kuluçka makineleri verdik."

Varol, verilen desteklerin maliyetli yatırımlar olduğunu ancak vatandaşların bunun karşılığını vereceğine inandıklarını ifade ederek, "İl genelinde 170 bin kaz varlığımız var. Mümkün olduğu kadar bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın diğer faaliyetlerinin yanında kaz yetiştiriciliğiyle çok ciddi katma değer ve ilave gelir elde edebileceğine inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız ve desteklerimiz devam edecek." dedi.

Projeden yararlanan vatandaşlardan Nesim Solhan ise desteklerinden dolayı Vali Osman Varol ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendilerine hibe olarak verilen makinelerin çok kaliteli olduğunu aktaran Solhan, şunları kaydetti:

"İlk başlarda çok umudumuz yoktu. Projeye başvurumuzu yaptık. Sağ olsun Sayın Valimiz Varol, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile böyle bir proje yapmışlar. Bu bizim için çok kaliteli bir sistem oldu. Makineler ve jeneratör çok iyi. Şu an 145 kazımız var ama önümüzdeki ilkbaharda bu sayıyı 1000'e çıkarmayı planlıyoruz. Valiliğin verdiği kuluçka makinelerinden civciv çıkarıyoruz. Civcivleri çıkarmaya başladık. Yakında da bu makinelerle ortalama 2 bin kadar kaz civcivi üretmeyi düşünüyoruz, bunların yarısını kendimize bırakacağız geri kalanını da satacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez