Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
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Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda Ağrılı Berfin Akcil Türkiye Şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda Ağrılı Berfin Akcil Türkiye Şampiyon oldu.

150 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen 11-12-13 Yaş Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda Ağrılı sporculardan 36 kilo kategorisinde Berfin Akcil Türkiye Şampiyonu olurken, 33 kilo kategorisinde İkra Tekin ikinci ve Birgül Şimşek üçüncülüğü elde etti.

(Ramazan Demir/ İHA)

Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
Ağrılı bayan güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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