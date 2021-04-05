Ağrılı Atletler Yarı Finalde

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başarılı atletleri Yarı Finale yükseldi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başarılı atletleri Yarı Finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası yarışları, Erzurum'da yapıldı. Yapılan müsabakalarda Ağrı'yı temsil eden sporcular küçük kızlar ikinci, küçük erkekler şampiyon, U 16 kızlar ikinci, U 16 erkekler şampiyon, il karması kızlar ikinci ve İl karması erkekler şampiyon olarak dereceye girdiler.

Alınan bu sonuçlarla Ağrılı sporcular Sivas'ta Ağrıyı temsil edecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı