Ağrılı Anneler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına geldi
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Ağrılı Anneler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına geldi

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.

24.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:25

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi. Ağrı'dan gelen kadınlardan oluşan elli kişilik grup taşıdıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Diyarbakır annelerine desteklerini gösterdiler.

Ağrılı Anneler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına geldi

Kaynak: AA

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