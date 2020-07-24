Ağrılı Anneler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına geldi
Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.
24.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:25
Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi. Ağrı'dan gelen kadınlardan oluşan elli kişilik grup taşıdıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Diyarbakır annelerine desteklerini gösterdiler.
Kaynak: AA