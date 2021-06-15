Ağrıda Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezi projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yaz Spor Okulu' kayıtları başladı.

Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor Merkezi başlığı altında başlatılan Yaz Spor Okulları, 29 Haziran´da kapılarını açıyor.

Bu kapsamda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen İl Spor Merkezlerinin kayıtları başladı. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen İl Spor Merkezi, yaz dönemi faaliyetlerine bu yılda yoğun katılım bekleniyor. 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler, 18 branşta düzenlenecek. Yalnızca yüzme branşının ücretli olduğu kaydedilirken, diğer branşların ise ücretsiz olacağı öğrenildi. Ağrıda yapılacak olan İl Spor Merkezleri açılış töreni ise, 29 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor il Müdürü İsmail ÇALGAN; "Çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için şimdiden çalışmalara başladık. Yaz Spor Okullarımızda ki kurslarla çocuklarımıza yeni beceriler kazandırmak ve kendilerine olan güveni pekiştirmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor. Aynı zamanda kurslarda çocuklarımız rekabet içinde paylaşmayı öğreniyorlar. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklarımız için bu yaz kurslarımız bu yıl daha önem arz ediyor. Bu yaz dönemi için tüm çocuklarımızı Yaz Spor Okulları kurslarına davet ediyorum". Kurs kayıtlarımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz spor şube birimimizde yapılacaktır.

Kursların, branşında uzman antrenörler tarafından verildiğine dikkat çeken ÇALGAN; Yaz Spor Okullarının sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra gelecekte ülke sporuna katkı sağlayacak önemli yeteneklerin keşfedilmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu yıl İl Spor Merkezinde; Atletizm, Kayak, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterecek.

Kaynak: Bültenler