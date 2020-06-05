AĞRI Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler
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AĞRI Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler

Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestilerAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden yük taşımacılığına açılması üzerine, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kapıda kurban kesti.

05.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:03

Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden yük taşımacılığına açılması üzerine, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kapıda kurban kesti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, dün yeniden yük taşımacılığına açıldı. Sınır kapısından TIR'ların Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR şoförleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçiriliyor. TIR'lar dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.

Sınır kapısının yeniden açılması üzerine Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı ve üyeleri Gürbulak'ı ziyaret etti. DAİB Yönetim Kurulu üyeleri, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettikten sonra sınır kapısında kurban kesip hep birlikte dua etti. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Koronavirüs sürecinde ihracatımızın mümkün olduğu ölçüde az etkilenmesi ve firmalarımızın sevkiyatlarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla birlik yönetim kurulumuz tarafından başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer ilgili kurumlarla ihracatçı firmalarımızın taleplerinin iletilmesi yönünde sürekli görüşme halindeydik. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan ülkemizin önemli ticaret ortakları olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız, dün Ticaret Bakanımız tarafından yapılan açıklama ile uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ihracatımızı artıracaktır. Kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu.

AĞRI Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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