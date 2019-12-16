Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi
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Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Yeşilay Ağrı Şubesinin yeni yönetim ofisinin açılışı için program düzenlendiDüzenlenen açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri,...

16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:58
Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi

Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Ağrı Şubesinin yeni yönetim ofisinin açılışı için program düzenlendi


Düzenlenen açılış programına Ağrı Valisi , Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.


Programında Yeşilay Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen resim sergisinin gezilmesi ve Yeşilay tanıtım videosunun izlenmesinin ardından yapılan dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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