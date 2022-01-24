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Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı yeniden beyaz örtüye büründüAĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

AĞRI (İHA) - Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Karla beraber ortaya ortaya güzel manzaralar da çıktı.

Abisi ve babasıyla birlikte at arabası üzerinde köyden şehir merkezine gelen Ferhat Üzgün, "Köyden çarşıya geldik. Kar üzerinde zor oluyor tabi ki at gitmiyor. Ama manzara güzeldi" İfadelerine yer verdi.

Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Ağrı, kar, Güncel, Haber

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