"Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi" Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni Düzenlendi

Valimiz Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş ve Protokol Üyelerinin katılımıyla, Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda "Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi" Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş ve Protokol Üyelerinin katılımıyla, Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda "Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi" Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni düzenlendi.

Tören, Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi projesinin tanıtımıyla başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut'un yaptığı sunumla, Ağrı Merkez'de İl Özel İdaresine ait alanda yapılacak olan Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesinin 1. 500 kişinin aynı anda çalışabileceği kapasiteye ve 8. 041. 20 m2 inşaat alanı ile 1892. 44 m2 oturum alanına sahip günümüzün modern ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde, eğitim sınıfları, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, konferans salonu ve cep sineması gibi çeşitli bölümlerden oluşacağı belirtildi.

Yapılan sunumun ardından Protokol konuşmaları ile süren törende Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesinin ilimize hayırlı olması temennisiyle konuşmalarına başlayan Vali Varol: " Göreve geldiğimiz ilk günlerde hızlı bir şekilde ilimizi tanıma süreci yaşadık ve ziyaretlerimiz sırasında gençlerimizin kütüphane ve çalışma alanı talebi ile karşılaştık. Bildiğiniz üzere Ağrı'mızın nüfusunun ciddi bir bölümünü gençler ve çocuklar oluşturuyor. Bizim 150 bine yakın ilk/ortaokul öğrencimiz var. Bu rakamlar biz yöneticilere yatırımların hangi alanda ön plana çıkarılacağını söyleyen önemli anlamlar içeriyor. Bir yönetici olarak gençlerimizin sıcak ve güvenli bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma isteklerine, bu taleplerine şükrettim. Gençlerimizin kültürümüzün dışında, sonucu olumsuz olacak talepler yerine kendilerini, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmanın temel koşulu olan eğitime ilişkin talepleri sonucunda bu projemiz ortaya çıktı. İlimiz merkezi dışında birçok ilçemizde de bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. " dedi.

Daha sonra Ağrı Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi Protokolü için Valimiz Dr. Osman Varol ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş tarafından imzalar atıldı.

Tören'e Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, İl Protokol Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: Habermetre