Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak

Ağrı'da 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin pansiyonlarda konaklayacağı bildirildi.

Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak
17.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:06

Ağrı'da 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin pansiyonlarda konaklayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in talimatıyla il merkezi ve ilçelerde 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin konaklayacağı pansiyonlarda dezenfekte işlemleri yapıldı.

Her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını, kendilerine her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İlimizde göreve başlayacak olan yeni meslektaşlarımın konaklama sıkıntısıyla karşılaşmaması için il ve ilçelerimizde pansiyonlarımız hazır hale getirilmiştir. Öğretmenlerimizin kalacakları pansiyonlarımız tekrar hijyenik kurallar dahilinde temizlendi ve dezenfekte edildi. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, öğretmenlerinin özverili ve gayretli çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, rahatlıkla diyebiliriz ki milli birlik ve beraberliğimizin teminatı saygıdeğer öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Sıla Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:31:23. #1.14#
title