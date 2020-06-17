Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak Ağrı'da 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin pansiyonlarda konaklayacağı bildirildi.

Ağrı'da 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin pansiyonlarda konaklayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in talimatıyla il merkezi ve ilçelerde 22 Haziran'da göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerin konaklayacağı pansiyonlarda dezenfekte işlemleri yapıldı.

Her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını, kendilerine her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İlimizde göreve başlayacak olan yeni meslektaşlarımın konaklama sıkıntısıyla karşılaşmaması için il ve ilçelerimizde pansiyonlarımız hazır hale getirilmiştir. Öğretmenlerimizin kalacakları pansiyonlarımız tekrar hijyenik kurallar dahilinde temizlendi ve dezenfekte edildi. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, öğretmenlerinin özverili ve gayretli çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, rahatlıkla diyebiliriz ki milli birlik ve beraberliğimizin teminatı saygıdeğer öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir."

Kaynak: AA