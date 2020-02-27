Ağrı Vefaspor futsalda elendi

27.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:53

Türkiye futsal Ligi playoff müsabakaları ikinci etap maçları Bursa'da oynandı. A grubunda mücadele eden Ağrı temsilcisi Vefaspor ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyeye 8-5 yenilerek playoff final maçına çıktı. Playoff finalinde ise Ankara Anadolu Beyi spora 4-0 mağlup olan Ağrı Vefa Spor futsal Liginden elendi.



Önümüzdeki sezon Ağrı'yı Futsal Liginde temsil edecek olan Ağrı Vefa Sporun Teknik Direktörü Önder Tunay, "İlk maçta iyi oynadığımız İzmir karşısında son iki dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Kendimizi final maçını hazırlamıştık ancak İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Farklı yenildik. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki sezon futsal ligine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Önemli bir tecrübe kazandık burada. Bu tecrübemizi gelecek yıllara aktaracağız" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA