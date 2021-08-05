Ağrı Vefa Spor'a kadın eli değdi
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Ağrı Vefa Spor'a kadın eli değdi

Ağrı Vefa Spor'a kadın eli değdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı Amatör liginde şampiyon olarak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Ağrı Vefa Spor'un yeni yönetimine kadın eli değdi.

Ağrı Amatör liginde şampiyon olarak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Ağrı Vefa Spor'un yeni yönetimine kadın eli değdi.

Bir süre önce yönetime yeni eklenen isimlerle bir tanışma toplantısı düzenleyen ve toplantı sonrası alınan kararları hayata geçirmeye başlayan Vefa Spor Ağrı, futbol tarihinde ilk olarak kulüp basın sözcülüğü görevini bir kadın yönetici ile sürdüreceğini açıkladı. Ağrı Vefa Spor Kulübünden yapılan açıklamada Basın Sözcülüğüne Veteriner Hekim Edibe Yıldırım Demircan getirildi.

Kulüp Basın Sözcülüğüne getirilen Edibe Yıldırım Demircan yeni görevinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde kadınların iş hayatında olduğu kadar sosyal ve sportif alanlarda da yer alması ve bu toplumsal sorumluluk bilinci ile spor ahlakına yakışır centilmenliği sergileyerek futbolun toplumsal barış ve uzlaşı kimliğini öne çıkarması yolunda çaba sarf etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Özellikle son dönemlerde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin toplumda onulmaz yaralar açtığı gerçeğinden yola çıkarak 'Kadın elinin değdiği her yerde hayat vardır' sloganıyla farkındalık oluşturmak ve kadınların sosyal ve sportif hayatın içinde hak ettiği yerde olmasına dikkat çekmek adına beni bu göreve layık gören Ağrı Vefa Spor kulübü yönetim kurulu ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Vefa Spor bu şehrin en büyük dinamizmi ve halkın takımıdır." - AĞRI

Ağrı Vefa Spor'a kadın eli değdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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