Ağrı ve Tunceli'de terör lanetlendi

14.09.2019 17:48

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırı, Ağrı ve Tunceli'de bir araya gelen çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirilen "Teröre Lanet Yürüyüşü"yle kınandı.

Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.

Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.

Burada STK'ler adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik saldırısını hep birlikte kınadıklarını söyledi.

"Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez"

Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."

Engin, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ve ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz Selahaddin'i Eyyübi'nin çocuklarıyız, hiçbir zaman inancımızdan taviz vermemiş ve haksız yere bir cana kıymayı asla uygun görmemişiz. STK'ler ve vicdan sahibi bütün insanlar adına bir kez daha teröre lanet ediyoruz. Diyarbakır'da şehit olan 10 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

"Diyarbakır'daki anneler umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşledi"

Çocukları örgüt tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadınlara da işaret eden Engin, "Diyarbakır'daki annelerimize selam gönderiyoruz. Onlar umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşlediler. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.

Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Ağrı Belediye Başkan Vekili İsmail Öncel, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, çeşitli kurumların müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Tunceli

Tunceli'de ise Diyarbakır'daki sivillere yönelik saldırıya tepki göstermek isteyen binlerce kişiden oluşan gruptakiler, Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu gruptakiler ellerindeki Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar da atan gruptakiler, aynı mahalledeki İl Kültür Müdürlüğü önündeki kavşağa kadar yürüdü.

Vali Sonel, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah razı olsun sizlerden, Allah razı olsun Tunceli ailesinden. Allah'a emanet olun." dedi.

Gruptakiler, Sonel'in konuşmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve çeşitli kurumlar ile STK'lerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA