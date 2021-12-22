Ağrı ve Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi - Haberler
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Ağrı ve Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi

Ağrı ve Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı ve Kars'ta ölçüldü.

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyredecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 12, Erzurum'da 11, Ardahan'da 9, Tunceli'de 8, Erzincan'da 5 derece Iğdır'da ise sıfır derece olarak kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 5, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Ağrı ve Erzincan'da 4, Kars'ta 6, Erzurum ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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