Soğuk hava etkisini sürdürüyor
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Soğuk hava etkisini sürdürüyor

07.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:50

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 17 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Ağrı'da, ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 17 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Ağrı'da, ağaçlar kırağı tuttu.

Kentte etkili olan dondurucu soğuk ve sis, yaşamı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturuyor.

Sabah saatlerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı tuttuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle örttü.

Kars

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ta, adeta beyaz gelinliklerini giyen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kırsal bölgelerde yaşayanlar da ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemledi.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor
Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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