Ağrı ve Kars'ta "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasında sürücü ve öğrencilere el broşürü ile maske dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim yapıldı.

Kentte trafiğin işlek olduğu noktalarda araçları durduran ekipler, emniyet kemeri takmaları noktasında sürücüleri bilgilendirdi.

Toplam 5 bin sürücü ve öğrenciye üzerinde emniyet kemeri görseli bulunan koruyucu maske ile el broşürü dağıtan ekipler, kampanya kapsamında denetimleri sürdürüyor.

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam Hamaza Türkme'in katılımıyla Şahindere Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde yapılan denetimde, ekiplerce sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdür Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar da sürücülere emniyet kemeri hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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