Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ağrı ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimlerde karın yanı sıra etkili olan tipinin de etkisiyle Ağrı'da 102, Iğdır'da 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu illerde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Erzurum'da 135 mahalle ile Iğdır'da 18 ve Kars'ta 6 köy yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök