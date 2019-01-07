Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Erzincan Valiliği, Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Ağrı'da ise yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı taşımalı eğitim yapılan okullar 7 Ocak (bugün), Eleşkirt ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. - Ağrı

Kaynak: DHA