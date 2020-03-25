Ağrı ve Erzincan'da sağlık çalışanlarına tatlı ve çiçek sürprizi Ağrı ve Erzincan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için tatlı ve çiçek ikram etti.

Ağrı ve Erzincan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için tatlı ve çiçek ikram etti.

Ağrı'da tatlı imalatı yapan Serdar Günay, Kovid-19 ile mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması için hazırladığı tatlıları, Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürerek personele dağıttı.

Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bu zor günlerde gece gündüz çalıştığını söyledi.

Tatlı ikramıyla bir nebze de olsa sağlıkçıların yanında olduklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Günay, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımız, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de hem ağız tadı olması hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze de olsa katkı sunmak için hastane başhekimi ile görüşerek 450 sağlık çalışanımıza 10 tepsi tatlı ikram ettik. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan'da da çiçekçilik yapan Volkan Karakaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline birer buket hediye ederek Kovid-19 ile mücadeledeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gecesini gündüzüne katarak ülke menfaati için çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etmek ve destek olmak istediğini söyleyen Karakaş, "Bütün dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Bu hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarımız, yorgunluklarına aldırış etmeden çalışıyorlar. Bu çalışmalara bizler de kayıtsız kalamazdık. Sağlık çalışanlarına yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çiçek taktim ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA