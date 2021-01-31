Ağrı Valisi Varol, tırmanışa açılacak Ağrı Dağı eteklerinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Osman Varol, tırmanışa açılacak 5137 rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın eteklerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Osman Varol, tırmanışa açılacak 5137 rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın eteklerinde incelemelerde bulundu.

Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve beraberindekilerle Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin katılımıyla 4 Şubat'ta yapılacak tırmanış programı öncesi Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada fotoğraf çekilmesinin ardından Varol, bölgede bulunan Örtülü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Varol, daha sonra ilçede görev yapan özel harekat polislerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez