Ağrı Valisi Varol, Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol edilebilir düzeyde olduğunu söyledi Açıklaması
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Ağrı Valisi Varol, Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol edilebilir düzeyde olduğunu söyledi Açıklaması

Ağrı Valisi Varol, Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol edilebilir düzeyde olduğunu söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Osman Varol, havaların ısınmasıyla dışarıda vakit geçirmelerin arttığını belirterek, "Düğünler de başladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, havaların ısınmasıyla dışarıda vakit geçirmelerin arttığını belirterek, "Düğünler de başladı. Vaka sayısının artmasında ister istemez bunların etkisi oluyor ancak kontrol edilebilir bir artışla karşı karşıyayız." dedi.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen iller arasında bulunan Ağrı'da Vali Varol, Doğubayazıt ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan çadırlarda aşı yapan sağlık ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Varol, aşı için sırada bekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Varol, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi Ağrı'da da Kovid-19 salgınının üstesinden gelebilmek için aşı seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

Servislerle vatandaşların köylerden getirilerek aşı yapıldığını belirten Varol, "Oluşturduğumuz mobil sağlık ekipleri de sahada aşı çalışması yapıyor. Hem il hem de ilçe merkezlerimizde kalabalık olan yerlere de çadır kurarak vatandaşlarımızı aşı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda yetkili sağlık personeli ve yanlarında acil müdahale için bulunan ambulansla aynı anda kayıtlarını yapıp vatandaşlarımızın aşıları gerçekleştiriliyor." dedi.

Salgını tamamen yenmenin aşıyla mümkün olacağını bildiklerini dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Kontrollü normalleşmeden sonra ister istemez sosyal etkileşimler arttı. Havaların ısınmasıyla insanların dışarıda vakit geçirmesi biraz daha çoğaldı. Düğünler de başladı. Vaka sayısının artmasında ister istemez bunların etkisi oluyor ancak kontrol edilebilir bir artışla karşı karşıyayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kolluk kuvvetleri, sağlık ve sivil denetim ekiplerimiz gerekli tedbirleri alıyor ve almaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte hem vakaları kontrol altında tutacağız hem de kesin çözüm olan aşı çalışmalarını hızlı şekilde sürdürüp artık pandemiyi ülke ve ilimizin gündeminden çıkaracağız inşallah."

Vali Varol, esnaf ziyaretinde de bulunduktan sonra Doğubayazıt Kaymakamlığında düzenlenen Kovid-19 değerlendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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