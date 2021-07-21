Ağrı Valisi Varol, helikopterle Ağrı-İran kara yolunda bayram trafiğini denetledi

Ağrı Valisi Osman Varol, jandarma trafik ekipleriyle Kurban Bayramı tatili dolasıyla yoğunluk yaşanan Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Ağrı Valisi Osman Varol, jandarma trafik ekipleriyle Kurban Bayramı tatili dolasıyla yoğunluk yaşanan Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Vali Varol, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kuralları ihlalinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda görevli jandarma ekiplerini havadan denetleyen Varol, zaman zaman telsizle ekiplerle görüştü.

Varol, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de eşlik ettiği denetimde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülere bayram şekeri ikram edildi

Öte yandan ekipler, karadan sürdürdükleri kontrollerde sürücülerin bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

Vali Varol, denetimin ardından AA muhabirine, vatandaşların emniyetli bir biçimde seyahat etmelerini sağlamak için jandarma ve emniyet ekipleriyle özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Helikopterle havadan trafik tedbirleri denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Jandarma ve emniyet ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmesi için ilimizin her köşesinde bayram günlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onları denetleyip moral verdik. Vatandaşların evlerine ya da memleketlerine sağ salim bir şekilde dönüşlerini sağlamak için bayram süresince bu tedbirlerimiz devam edecek. Kesinlikle ve kesinlikle trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Emniyet kemerlerini takmamız ve yaya önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bayramlar güzel ve insanların mutlu olduğu günlerdir. Bu mutlu günleri acılı günlere çevirmemek için trafik kurallarına hep beraber riayet edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez