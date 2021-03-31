Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi
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Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Gazetecilik mesleğini kentte icra eden ajans temsilcileri, yerel gazete temsilcileri, web site imtiyaz sahipleri ile Ağrı Valiliği toplantı salonunda bir araya gelen Vali Varol, Ağrı'nın görünen yüzü basının, ilin tanıtılması hususunda büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı. Toplantı salonunda düzenlenen programda "Potansiyelini Keşfet Ağrı" sloganıyla, Valilik koordinesinde tarım ve hayvancılık, gençlik ve spor, eğitim öğretim, kadın ve istihdam, kültür ve turizm alanlarında yürütülen projelerin detayları basın mensupları ile paylaşıldı. Sunumun ardından Vali Varol, basın mensuplarımızın sorularını cevapladı.

Programda Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hamza Açık, kurum müdürleri eşlik etti. - AĞRI

Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi
Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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