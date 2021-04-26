Ağrı Valisi Varol esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

Ağrı Valisi Ali Dr. Osman Varol, esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ağrı Valisi Ali Dr. Osman Varol, esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentin uğrak noktalarındaki esnafı ziyaret ederek, korona virüs salgınına karşı, esnaf ve vatandaşlara maske kullanmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Esnafla bir süre sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Vali Varol, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlar ve esnaflar da Vali Varol'un ziyareti ve kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı