Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret
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Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı Valisi Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Ülkeköle ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Ülkeköle ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Osman Varol, korona virüs tedbirlerini gözeterek kentteki aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Hane ziyaretleri kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde ikamet eden Ülkeköle ailesinin evine konuk olan Vali Varol, ailenin talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi. Kendilerine evlerini açan aileye teşekkür eden Vali Varol, "Devletimiz tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanındadır" dedi. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret
Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret
Ağrı Valisi Varol'dan Ülkeköle ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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