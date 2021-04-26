Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret
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Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret

Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulundu.

Ağrı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Polat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, Başkan Polat ile makamında bir süre görüştü. Vali Varol, yetiştiricilerin sürülerini ıslah ederek en az masrafla en yüksek verim elde etmesi amacıyla çalışmalar yürüten birliğin faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi aldı. Ziyaretlerinde Vali Varol'a, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin eşlik etti. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret
Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret
Ağrı Valisi Varol'dan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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