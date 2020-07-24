Ağrı Valisi Varol'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Ağrı Valisi Osman Varol, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Varol, mesajında, temel işlevi kamuoyuna objektif bilgi akışı sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan basının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.

Kentteki basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başarı dileklerinde bulunan Varol, şunları kaydetti:

"Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.

Bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum."

Kaynak: AA