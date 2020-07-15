Ağrı Valisi Varol'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Ağrı Valisi Osman Varol, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol mesajında, milletin birlik ve beraberliğine kasteden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milli iradeye ve Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz ihanetini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da aziz milletimiz geçmişte Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek vücut olmuş, canını ortaya koymuş; bu menfur saldırıya karşı destansı bir mücadele vermiştir. Böylesine kutlu bir mücadele ile milletimiz, bu vatana ihanet etmeyi planlayan hain yapılanmalara karşı, hiç düşünmeden birlik ve beraberlik içinde demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele vermeye hazır olduğunu bir kez daha göstermiş ve hatırlatmıştır. Şüphesiz ki Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Bizler bugün olduğu gibi yarın da; ne o gece yapılan ihaneti unutacağız ne de şanlı milletimizin verdiği destansı mücadeleyi unutturacağız."

Varol, şehitlere rahmet dileyerek gazileri minnetle andı.

Kaynak: AA