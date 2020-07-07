Ağrı Valisi Varol, Belediye Başkanı Sayan'ı ziyaret etti Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ettiAğrı Belediyesi girişinde Belediye Başkanı Sayan tarafından karşılanan Vali Varol, ziyaretinin anısına şeref defterini imzaladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti

Ağrı Belediyesi girişinde Belediye Başkanı Sayan tarafından karşılanan Vali Varol, ziyaretinin anısına şeref defterini imzaladı.

Sayan ile bir süre görüşen Varol, belediyeye ait proje odasında incelemelerde bulundu, uygulanan projeler ve proje fikirleri hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Sayan ziyaretin anısına Vali Varol'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA