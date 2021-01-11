Ağrı Valisi Varol basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Ağrı Valisi Varol basın mensuplarıyla bir araya geldi

11.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:37
Ağrı Valisi Varol basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Valisi Osman Varol, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Osman Varol, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Konukevi'nde düzenlenen programa katılan Vali Varol, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının gününü kutladı.

Vali Varol, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu ve bu görevi gerçekleştirenlerin toplumun içindeki rolünün büyük olduğunu söyledi.

Basının uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte görevini sürdürdüğünü belirten Varol, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca toplumlar bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. İnsanlığın bu ihtiyacından ortaya çıkan basın ve gazetecilik mesleği, bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Toplumumuzun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli görevi üstlenen gazetecilik mesleği, günümüzün en fedakarlık gerektiren mesleklerinden biridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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