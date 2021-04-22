Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı

Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.

Vali Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile Yaygınyurt Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Varol ve beraberindekiler, yaşam kulesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mehmetçikle iftar yapan Varol, kahraman askerlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vali Varol, sohbet ettiği Mehmetçiğe kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:47:31. #1.16#

title