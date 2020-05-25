Ağrı Valisi Süleyman Elban Mehmetçik ve polisin bayramını kutladı
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Ağrı Valisi Süleyman Elban Mehmetçik ve polisin bayramını kutladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, görevi başındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban Mehmetçik ve polisin bayramını kutladı
25.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:08

Ağrı Valisi Süleyman Elban, görevi başındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Elban, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhsin Cengiz ile, ilk olarak Murat Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Burada jandarma ekiplerinin bayramını kutlayan Elban, daha sonra yol kontrol ve güvenlik noktasındaki polis ekiplerine ziyarette bulundu.

Polis ve jandarmaların bayramlarını kutladıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Elvan, Ramazan Bayramı'nın, yardımlaşma ve dayanışmanın kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Elban, vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirmesi için güvenlik personellerinin görevi başında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz de bayramda güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik. Bu vesileyle görevleri başında olan tüm güvenlik güçlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

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