Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın veda ziyaretleri
Valiler kararnamesiyle Adana Valisi olarak atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesinde veda ziyaretinde bulunduVali Elban, İlçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
12.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:35
Valiler kararnamesiyle Adana Valisi olarak atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesinde veda ziyaretinde bulundu
Vali Elban, İlçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ardından ilçede görev yapan kurum müdürlerini de ziyaret eden Elban, helallik aldı.
Kaynak: AA