Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın veda ziyaretleri Valiler kararnamesiyle Adana Valisi olarak atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesinde veda ziyaretinde bulunduVali Elban, İlçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Valiler kararnamesiyle Adana Valisi olarak atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesinde veda ziyaretinde bulundu Vali Elban, İlçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ardından ilçede görev yapan kurum müdürlerini de ziyaret eden Elban, helallik aldı. Kaynak: AA