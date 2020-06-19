Ağrı Valisi Osman Varol göreve başladı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Osman Varol, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Osman Varol, görevine başladı.

Vali Varol'u, Valilik önünde, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri karşıladı.

Tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçen Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Adana'ya atanan Vali Süleyman Elban'ın kentte büyük hizmetler yaptığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Tüm gayretimle yorulmadan Ağrı'nın daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağım. Özellikle devletimizi milletimizin hizmetine sunarak, Cumhurbaşkanımızın yönetim felsefesini sahaya sürüp yansıtarak, insanlarımız için daha iyi hizmetler üretebilmek, daha verimli ve güzel çalışmalar ortaya koyabilmek, bugüne kadar getirilen çok güzel çalışmaları daha iyi noktalara taşıyabilmek için var gücümle gayret edeceğim. Göreve başlarken sizlere bunun sözünü verebilirim."

Kaynak: AA