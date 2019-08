Ağrı Valisi Elban, trafik denetimine katıldı

12.08.2019 19:03

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte trafik denetimine katıldı.

Erzurum-Ağrı kara yolu üzerinde bulunan Şeker Kavşağı'na giden Vali Elban, drone destekli yol kontrol uygulaması yapan görevlilere yardımda bulundu.

Elban, denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutlayıp, emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara düdük hediye ederek broşür veren Elban, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.

Elban, sürücülerin trafik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli davranmalarına gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı 'Kemerin Ses Getirsin" kampanyasını başlattı. Bayramımızın bayram tadında geçmesi, hiç kimsenin nahoş bir olay yaşamaması, bırakın can kaybını en ufak yaralanma ve can kaybı yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de uygulama noktasında hem trafikte seyreden hem de yolcu otobüslerindeki vatandaşlarımızla bayramlaştık. Şoför arkadaşlarımızı ve araçta seyahat eden diğer yolcularımıza dikkatli olmaları için telkinde bulunduk. Kazasız, belasız ve can kaybının olmadığı bir bayram geçmesi temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: AA