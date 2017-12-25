Ağrı Valisi Elban Sporcuları Ödüllendirdi

Vali Süleyman Elban, Ağrı'da eğitim gören ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı kazanan öğrencilere ödül verdi.



Ağrı Valisi Süleyman Elban, boks, kick boks, atletizm, halter, vücut geliştirme, kayak ve tekvando branşlarında, Türkiye, Balkan ve Dünya şampiyonlarında dereceye girerek başarılı olmuş Ağrılı sporcuları makamında kabul etti. Branşlarında derece elde eden sporculara Vali Elban tarafınsan altın hediye edildi. Vali Elban, başarılı sporcuların yanı sıra 29 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Cumhuriyetim İçin Koşuyorum Halk Koşusunda" dereceye giren vatandaşların para ödüllerini takdim etti.



Gerçekleşen ödül töreninde; Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve sporcu antrenörleri hazır bulundu. - AĞRI