Ağrı Valisi Elban'ın Ziyaretleri

Valiler Kararnamesi ile Ağrı'ya atanan Vali Süleyman Elban, kente gelişinde ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İl Jandarma Komutanlığı önünde İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel tarafından karşılanan Vali Elban, tören mangasını selamlayarak İl Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzaladı.



İl Jandarma Komutanı Sel'in makamına geçen Vali Elban, Jandarma Komutanlığı yetkililerinden bilgi aldı.



Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Elban, burada İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve şube müdürleri tarafından karşılandı.



Tören mangasını selamlayan Vali Elban daha sonra şeref defterini imzaladı.