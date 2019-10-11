Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

11.10.2019 09:16

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.

Cengiz Topel Ortaokulunu ziyaret eden Vali Elban, "Kodla Ağrı" projesi kapsamında okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfını gezdi.

Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Elban'a proje koordinatörleri bilgi verdi.

Elban, daha sonra çarşı merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti.

Ziyaretlerde Vali Elban'a, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA