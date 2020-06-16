Ağrı Valisi Elban'dan Belediye Başkanı Sayan'a veda ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Adana Valisi olarak atanan Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Adana Valisi olarak atanan Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Sayan, Vali Elban'a görev yaptığı süre zarfında kente kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyaret sonunda Sayan ve Elban, hatıra fotoğrafı çektirerek birbirinden helallik aldı.

Kaynak: AA