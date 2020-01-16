Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
Haberler » Güncel » Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Haber

Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

16.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:07
Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

Valisi , Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.


Vali Elban tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Prof. Dr. Karabulut, nezaket ziyaretinden ve üniversiteye verdiği destekten dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler