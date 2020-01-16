Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.
Vali Elban tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Prof. Dr. Karabulut, nezaket ziyaretinden ve üniversiteye verdiği destekten dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI