Ağrı Valisi Dr. Varol'un Babalar Günü mesajı Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Varol, mesajında, babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en güçlü duygulardan biri olduğunu belirtti.

Babaların çocukluk yaşlarında idol, gençlikte yol gösterici rehber, orta yaş için ise tecrübeleriyle bilgeliğin timsali olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Güven ve sorumluluk duygularının en güzel örneklerini sergileyen babalarımız, sonsuz sevgi ve özveriyle aynı zamanda bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimiz olmaktadır. Çocuklarını güvenli bir geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, onları yaşama hazırlayan, onlara her zaman destek olan ve ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar vazgeçilmez değerimiz, hayat zenginliğimizdir. Devletimize, milletimize, toplumumuza ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmemiz, babalarımızın bizlerden en önemli beklentisidir. Bu haklı beklentiyi karşılayabilmek için var gücümüzle çalışmalı ve bu sayede onların bizlerle gurur duymasını sağlamalıyız."

Kaynak: AA